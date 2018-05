Continuar a ler

O comissário explicou que um dos detidos por posse de artefactos foi também considerado culpado de ofensa à integridade física de uma equipa de reportagem da RTP.



Tiago Garcia considerou que, apesar de todo o ambiente que se tem vivido no Sporting, toda a operação de segurança em torno da final "está a decorrer com grande normalidade.



Aos 20 minutos de jogo, o Desportivo das Aves vence o encontro por 1-0, com um golo de Guedes, aos 16 minutos.



A Polícia de Segurança Pública (PSP) efetuou 19 detenções nas imediações do estádio nacional, no Jamor, antes do início da final da Taça de Portugal em futebol, que opõe o Desportivo das Aves ao Sporting."No total, foram efetuadas 19 detenções, das quais 13 por posse de artefactos pirotécnicos, duas por especulação (venda ilegal de bilhetes) e quatro por ofensas à integridade física de agentes da autoridade", disse à agência Lusa o comissário da PSP Tiago Garcia.