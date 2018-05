Continuar a ler

Jogadores do Aves e José Mota exultam com a conquista da Taça de Portugal

Aos 42 anos, Quim realizou o último encontro da carreira e terminou em beleza. O guarda-redes conquistou a Taça de Portugal pelo Aves , ao vencer o Sporting por 2-1, depois de ter sido titular no Jamor e, ainda por cima, decisivo, com quatro defesas importantes que ajudaram os avenses a conquistar a primeira prova rainha da sua história. Quanto ao currículo do veterano guardião, esta foi também a primeira Taça da sua carreira, isto depois de duas finais perdidas.