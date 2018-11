Quim Machado: «Perder assim dói»

Quim Machado, treinador do Arouca, não escondeu a desilusão pela derrota no Estádio da Luz diante do Benfica, ainda que tenha sublinhado a exibição da sua equipa."O coletivo sobressaiu, funcionámos como equipa, quisemos fazer golos. Depois perder no último minuto... Pensávamos que íamos para prolongamento, ainda tínhamos três substituições. Perdeu assim dói, merecíamos o prolongamento. Foi uma pena, mas é o futebol. Às vezes ganha-se no último segundo e outras perde-se. Quando se perde não ficamos satisfeitos. O que fica no ar é a sensação de que estaríamos aqui a jogar o prolongamento, pelas oportunidades que tivemos na parte final. O Benfica com muitas dificuldades em criar situações de perigo. Estas duas últimas que tivemos do Adílio e do Bukia, podíamos ter feito golo", revelou.O técnico mostrou, porém, confiança para o resto da temporada: "Temos feito o nosso trabalho na 2.ª Liga, temos de vencer jogos. A equipa demonstrou que estamos no caminho certo. Não foi só hoje, é este o caminho e certamente vamos chegar aos lugares que pretendemos".