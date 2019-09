Rabo de Peixe-Ac. Viseu, 0-1: Golo nos descontos vale apuramento dos viseenses

O Académico de Viseu (2.ª Liga) seguiu este sábado em frente na Taça de Portugal, ao vencer o Rabo de Peixe (regional dos Açores) por 1-0, em encontro que se disputou na Ribeira Grande, em São Miguel.O golo decisivo foi apontado já em período de descontos, aos 90+3, por Zimbabwe, num jogo em que os amadores de Rabo de Peixe venderam cara a derrota.O jogo começou com o Académico de Viseu a assumir a 'despesa' do jogo e a dominar a posse de bola, perante um Rabo de Peixe recuado e concentrado em tapar os caminhos da baliza. A equipa açoriana, sempre com muita raça, procurava almejar a baliza adversária através de transições ofensivas rápidas.Aos 20 minutos, surgiu a melhor oportunidade de golo para a equipa de Viseu no primeiro tempo. Já dentro da grande área, cabeceamento do capitão Pica para uma excelente defesa do guarda-redes Mário Freitas.À medida que o encontro caminhava para o intervalo, o Rabo de Peixe passou a ser mais atrevido, o jogo tornou-se mais batalhado na zona do meio-campo e o ataque dos açorianos colocou a defesa do Académico em 'sentido'.A melhor oportunidade de golo do primeiro tempo pertenceu mesmo à equipa da casa. Aos 43 minutos, Marco Aurélio penetrou na área, 'driblou' a defesa adversária e, na 'cara do golo', rematou para uma grande defesa de Ricardo Fernandes.Na volta dos balneários, o filme do início da primeira parte repetiu-se. O Académico de Viseu entrou mais pressionante, a dominar o encontro, enquanto o Rabo de Peixe tentou explorar o contra-ataque, mas ambas as equipas tinham dificuldades em criar oportunidades de golo.O melhor que o Académico de Viseu conseguiu foi um remate à malha lateral, de Jean Patric, aos 72, e um remate após livre direto de Carter, aos 76, para encaixe seguro de Mário Freitas. O Rabo de Peixe, sempre que conseguia, não prescindia de procurar levar perigo à área contrária, mas tinha dificuldades no último passe.Na reta final do encontro, o Académico de Viseu aumentou a pressão e conseguiu chegar ao golo. Já no período de descontos, aos 90+3, Zimbabwe, após confusão na área, conseguiu inaugurar o marcador. Foi um 'balde de água fria' na cabeça dos jogadores de Rabo de Peixe, que, ainda assim, acabaram o encontro com uma ovação das bancadas.Jogo no Estádio Municipal da Ribeira Grande, em São Miguel.Rabo de Peixe - Académico de Viseu, 0-1Ao intervalo: 0-0Marcador:0-1, Zimbabwe, 90+3 minutos.Equipas:- Rabo de Peixe: Mário Freitas, Leandro Costa, Pedro Tavares, Aragão, Xexé, Tiago Azevedo, Emanuel Costa (Mário Andrade, 48), João Flor, Marco Aurélio, Válter Moniz e Hugo Moniz (José Vieira, 70).(Suplentes: Mário Andrade, Luís Flor, Madeira, Diogo Andrade, Paulo Dinarte e José Vieira).Treinador: Nelo.- Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Pica, Mathaus, Fernando Ferreira, Lucas, Latir, Jean Patric, Tiago Almeida, Facundo (Carter, 57), Luisinho e Zimbabwe.(Suplentes: Janota, Paulo Oliveira, Edgar Abreu, Carter, Bruninho e Steven).Treinador: Paulo Cadete.Árbitro: Sérgio Guelho.Ação disciplinar: Cartão amarelo Jean Patric (31).Assistência: Cerca de 2500 pessoas.