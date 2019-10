Rafa após vitória sobre o Sporting: «Não venham com desculpas»

O capitão do Alverca, Rafa Castanheira, admitiu que a equipa ribatejana viveu "um sonho" ao eliminar "um grande e ainda por cima detentor do troféu". O médio português, de 22 anos, que representa o clube da sua terra, teceu rasgados elogios ao grupo. "Ainda não temos a noção do que fizemos. Poucos têm noção do trabalho, rigor e dedicação que foi preciso. Foi o nosso dia de fazer história, estamos de parabéns. Entre nós e os adeptos só tem de haver isto: compaixão e solidariedade. Foram incríveis, a cidade veio toda. Estou sem palavras. Sou desta cidade e vivo isto mais do que tudo", sublinhou o jogador português, visivelmente emocionado após a partida.

Ainda que com dificuldades para ‘processar’ o feito alcançado, Rafa sublinhou que a vitória do Alverca não pode ser menorizada pelo mau momento vivido pelo Sporting. "Uma equipa do Campeonato de Portugal ganhar ao detentor do troféu... Não me venham com desculpas que eles estão numa má fase. Os jogadores que estão ali têm mais do que qualidade para nos ganhar. Por isso, esta vitória ninguém nos tira", atirou, recordando, ainda, os momentos difíceis pelos quais passou até chegar ao jogo de ontem. "Tive uma lesão grave e, se não fosse toda a estrutura, não estaria aqui a jogar", rematou.