Reduzido a oito jogadores, Sertanense bate Farense e segue na Taça de Portugal

O Sertanense bateu (2-1) o Farense, em jogo a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, num jogo completamente atípico.O atual 3.º classificado da Serie C do Campeonato de Portugal eliminou, este sábado, o líder da segunda divisão, num jogo com direito a três expulsões... todas elas a jogadores da Sertã.O encontro começou favorável para a turma visitante que, aos 31 minutos, chegou à vantagem graças a um golo de Fabrício Simões, superioridade essa que permaneceu no marcador até ao final da 1.ª parte.No início do 2.º tempo, Sana Gomes vê o segundo cartão amarelo e deixa o emblema da Sertã reduzido a dez jogadores. Mais tarde, aos 83', Ka Semedo recebe ordem de expulsão e o Sertanense vê-se, assim, reduzido a nove elementos. Mas não ficava por aqui. Hamed Doukoure, aos 90+5', também viria a ser expulso, deixando o Sertanense com oito jogadores dentro de campo.Apesar da grande desvantagem numérica, o conjunto do Campeonato de Portugal consegue chegar ao empate já perto do cair do pano, por Paulo Marquinhos, levando a partida para o prolongamento, onde Rafael, médio do Farense, com um autogolo acabou por ditar o desfecho da partida.