Relvado da Mata está a postos

Uma das maiores empreitadas na preparação do Campo da Mata para a receção ao Benfica foi a colocação de um novo relvado, que ficou pronto ontem, dentro do prazo previsto. O novo tapete verde ficará, agora, em repouso e será estreado em pleno jogo. Nas bancadas, foi ainda necessário criar as caixas de segurança.A venda de ingressos para o jogo entre Caldas e Benfica está a gerar grande procura dos adeptos do Caldas, desde que as bilheteiras do Campo da Mata abriram, às 14 horas de ontem. O tempo de espera para adquirir os ingressos chegou a atingir cerca de duas horas... *