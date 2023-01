Ricardo Silva: «O 3-1 tirou-nos do jogo a nível mental»

Ao cabo de 18 jogos, o Lank Vilaverdense sofreu a primeira derrota da época e acabou eliminado da Taça de Portugal pelo B SAD. No final do jogo, o técnico Ricardo Silva defendeu que a eficácia do adversário foi o ponto chave na partida."Procurámos sempre impor o nosso jogo de início ao fim, temos uma ideia e isso é mais importante do que o plano para o jogo. Animicamente isso [golo sofrido aos 18 segundos] influenciou o nosso arranque de jogo, nos primeiros 15/20 minutos não nos encontrámos. O 2-0 surgiu por alguma falta de agressividade da equipa, algo que me surpreendeu pela negativa. Na 1ª parte nunca tivemos momentos brilhantes, mas fomos sempre atrás do resultado, mas o Tabuaço, que teve uma influência muito grande no resultado final, conseguiu travar as nossas investidas. Na 2ª parte fizemos as alterações que tínhamos a fazer e explicámos que conseguíamos equilibrar o jogo. Conseguimos o golo, tivemos mais ocasiões, mas depois o 3-1 tirou-nos do jogo a nível mental. Não tivemos eficácia, que é mérito de quem a tem e depois o 4-1 vem já na reta final", vincou, recusando a ideia de que este jogo vá servir como motivação para o resto da temporada: "Temos de fazer como até aqui, melhorar o que fizemos de menos bem e continuar com o que fizemos bem", garantiu.