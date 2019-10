Ricardo Sousa: «FC Porto ou Benfica resolvia financeiramente mas prefiro equipa pequena»

Glória para um histórico, xeque-mate ao xadrez e Lourosa em choque: as imagens da Taça



Glória para um histórico, xeque-mate ao xadrez e Lourosa em choque: as imagens da Taça

Ricardo Sousa, treinador do Beira-Mar, disse que o clube "está de volta" aos grandes momentos, depois do triunfo caseiro sobre o Marítimo , na Taça de Portugal. O técnico, que foi também um histórico jogador do emblema aveirense, diz que o crescimento está à vista de todos."Esta vitória é inteiramente dos adeptos. Aquilo que se registou hoje nas bancadas em Aveiro foi o trabalho feito pelos adeptos do Beira-Mar nos últimos cinco anos. O Beira-Mar está de volta. O Beira-Mar merece os adeptos que tem. Os adeptos não deixaram cair o clube e o clube, degrau a degrau, passo a passo, está a voltar ao seu melhor. Hoje, contra uma equipa da primeira divisão, foi um reviver do passado, perante tanto ano sem ter um jogo tão importante como este e os adeptos compareceram em força e a força que nos transmitiram para dentro do campo deu neste resultado bonito", referiu o timoneiro."Perante um Marítimo difícil, fomos um super-Beira-Mar organizado, competitivo, com um sentido de compromisso e com um sentido de pertença estonteante e, na minha opinião, foi uma vitoria justa pelo sofrimento que os jogadores conseguiram ter no meio de tanta contrariedade ao longo dos 120 minutos", acrescentou.Questionado sobre quem deseja na próxima ronda, Ricardo Sousa foi sincero: "Eu preferia que o próximo adversário fosse uma equipa pequena. Gostava de continuar a ultrapassar eliminatórias. Sabemos que financeiramente, se nós recebêssemos um FC Porto ou um Benfica, resolvíamos os problemas da época. Mas eu sou auspicioso, quero mais. Esta eliminatória só não chega, quero continuar a passar. Vamos esperar que o sorteio seja generoso, mas seja contra quem for, uma equipa dos distritais, ou da II Liga ou da I, o Beira-Mar vai jogar todos os jogos olho no olho. "