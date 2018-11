Rio Ave goleia Silves e apura-se na Taça de Portugal

O Rio Ave, da Liga NOS, goleou este domingo o Silves, equipa do campeonato distrital do Algarve, por 7-0, garantindo a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal.A formação vila-condense impôs o seu favoritismo ainda na primeira parte, adiantando-se com os golos de João Schmidt, que bisou (seis e 45 minutos), Diego Lopes (10) e Gelson Dala (26), ampliando a vantagem, na etapa complementar, com um bis de Vinicius (77 e 89) e um autogolo de Lúcio (90+1).Puxando dos galões, a equipa da foz do Ave não demorou mais de seis minutos a mostrar os seus maiores argumentos, inaugurando o marcador logo no primeiro remate, quando João Schmidt desviou, de cabeça, um canto apontado por Galeno.Atordoado pela entrada de rompante do adversário, o Silves demorou a acertar o posicionamento, e, aos 10 minutos, sofreu novo revés, numa recarga de Diego Lopes.Com a madrugadora desvantagem, os visitantes foram forçados a arriscar, tentando colmatar as dificuldades de construção de jogo com bolas paradas e remates longos, causando alguns calafrios em iniciativas de André Tonon e Luís Gomes.Mas, apesar do atrevimento dos algarvios, a superioridade da equipa da Liga NOS era inquestionável, acabando por ser materializada com mais dois golos, antes do intervalo.Aos 26 minutos, Gelson Dala deu a melhor sequência a uma assistência de Diego Lopes e, aos 45, João Schmidt bisou, de novo de cabeça, após um canto.No segundo tempo, o Rio Ave surgiu com menor intensidade e abusando das iniciativas individuais, revelando-se menos eficaz, e o marcado só voltou a mexer na parte final do encontro.Vinicius, aposta para o segundo tempo, esteve, então, em destaque, ao bisar, aos 77 e 89 minutos, com mais duas assistências de Galeno.Do outro lado, o Silves, praticamente inofensivo no ataque, foi progressivamente quebrando fisicamente, e já depois de ter visto Gerso expulso, por entrada imprudente sobre Schmidt, ainda teve o infortúnio do central Lúcio marcar na própria baliza, aos 90+1 minutos, fixando o 7-0 final.Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.Rio Ave - Silves, 7-0.Ao intervalo: 4-0Marcadores:1-0, João Schmidt, 06 minutos.2-0, Diego Lopes, 10.3-0, Gelson Dala, 26.4-0, João Schmidt, 45.5-0, Vinicius, 77.6-0, Vinicius, 89.7-0, Lúcio, 90+1 (própria baliza).Equipas:- Rio Ave: Leo Jardim, Junio Rocha, Borevkovic, Buatu, Matheus Reis, João Schmidt, Tarantini (Jambor, 53), Diego Lopes, Galeno, Gabrielzinho (Murilo Freitas, 61) e Gelson Dala (Vincius, 53).(Suplentes: Paulo Vítor, Miguel Rodrigues, Murilo Freitas, Jambor, Afonso Figueiredo, Damien Furtado e Vinicius).Treinador: José Gomes.- Silves: André Pereira, Luís Gomes, Lúcio, João Simões, Pedro Vila, Ricardo Sequeira, André Tonon (Gerson, 74), Bruno Vila, Tomás Seca (Bruno Boiça 59), Mica e Matias (Fua, 69).(Suplentes: Miguel Reis, Bruno Lança, Bruno Boiças, Pedro Rochate, Fua, Gerson e Jackson).Treinador: Nuno Costa.Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Simões (34), Junio Rocha (64) e Buatu (74). Cartão vermelho direto para Gerso (81).Assistência: Cerca 1.500 espetadores.