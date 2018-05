Continuar a ler

Em declarações à agência Lusa, Tiuí recordou esse momento que "mudou para sempre a sua vida", falou do falhanço do Sporting quanto ao título nacional e do segundo lugar na 1ª Liga e a consequente ausência das eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões, enaltecendo ainda a competitividade crescente do campeonato."O Sporting tem uma equipa boa, fez jogos importantes na UEFA, não conseguiu classificar-se [para as eliminatórias da Liga dos Campeões], mas pode terminar o ano com chave de ouro", começou por referir, acrescentando: "Tenho a certeza que o Sporting vai fazer um grande jogo e a Taça de Portugal pode salvar o ano".Tiuí falava antes do ataque de terça-feira na Academia do Sporting, em Alcochete, onde dezenas de alegados adeptos encapuzados invadiram as instalações e agrediram jogadores e equipa técnica, depois de a equipa ter sido derrotada no terreno do Marítimo, na última jornada da I Liga, perdendo o segundo lugar para o Benfica.Para o avançado que agora representa o Noroeste, do campeonato Paulista, no Brasil, a final no Estádio Nacional do Jamor foi muito mais que um título, não escondendo tamanha felicidade."Foi um dos melhores dias da minha vida. Foi o melhor clube em que atuei e um marco para mim na minha história como jogador. Um dia impressionante que mudou muito a minha vida, mudou tudo. Fico feliz por ter feito parte dessa história e ter dado um título dessa grandeza", recordou.Apesar de nunca ter sido um titular indiscutível para Paulo Bento, face à concorrência pesada dos compatriotas Liedson e Derlei na frente de ataque, Rodrigo Tiuí argumentou que nem sempre as primeiras escolhas são as mais importantes."Eu sempre trabalhei duro e é claro que tinha muitos jogadores de qualidade e poucas oportunidades de jogar. Mas, mesmo quando tinha pouco tempo, procurava dar o meu máximo, fazer o meu melhor e fui premiado no final da temporada no último jogo", explicou.Perante a ausência dos leões na próxima edição da Liga dos Campeões, Tiuí disse que essa situação deve ser esquecida e que a motivação não pode faltar aos jogadores diante do Desportivo das Aves."Penso que um atleta que ganha títulos é valorizado e pode ser compensado. Isso já esta na cabeça deles, é uma competição diferente. Têm tudo para chegarem lá com muita vontade e ganharem esse título. O treinador [Jorge Jesus] não vai precisar de motivar os jogadores", declarou.Rodrigo Tiuí considera os leões, mas salienta que a equipa de José Mota não está na final "por acaso, mas por mérito", acreditando que a "velocidade do ataque" do Sporting e "as características" de Bas Dost podem dar a Taça de Portugal.Por fim, deu a entender a forma como é visto de fora o campeonato português: "Pelo que acompanho, o nível das equipas subiu muito, estão bem estruturadas, bem orientadas, muitas equipas competitivas e não só os 'grandes'. Isso acaba por afetar os clubes que conseguem contratar mais jogadores e torna-se um campeonato difícil", argumentou.No domingo, Sporting e Desportivo das Aves defrontam-se no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 17:15.