Ronaldo agradece ao Sporting

Ronaldo alinhou nos sub-23 do Sporting em 2018/19 e em Alcochete criou laços. Apesar de ter acabado de ajudar a afastar os leões da Taça de Portugal, o defesa não se esqueceu da experiência anterior, explicando também o porquê de ter ido consolar Maximiano no final da partida. "Tenho de agradecer muito ao Sporting, onde tive uma experiência muito boa e fiz vários amigos. Consegui aprender muitas coisas, estive cinco meses lá. Vi o Max a chorar. Foi uma das pessoas que me receberam bem no Sporting, ajudou-me bastante. Quando acabou o jogo fui dar-lhe uma força, senti a dor da derrota, mas alguém tinha de sorrir no final e felizmente fomos nós", atirou.

Autor do segundo golo, Luan já pede agora... o Benfica. "Próximo adversário na Taça? Na minha opinião pode ser um grande. Qual? O Benfica", atirou o médio do Alverca.