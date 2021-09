Rui Borges estreia-se no comando do Nacional com vitória

O Nacional garantiu este sábado a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal após vencer o Vinhais, em Trás-os-Montes, por 3-0, no jogo que marcou a estreia do transmontano Rui Borges como treinador dos insulares.

Num jogo morno, o Nacional, da Liga Sabseg, impôs-se com naturalidade mas sem brilhantismo a uma equipa que milita no Distrital de Bragança, mas que nunca desistiu de tentar dar um ar da sua graça.

Os madeirenses foram sempre a equipa mais pressionante, mas sem causar grandes incómodos ao guarda-redes vinhaense Hudson Rosa. De tal forma que o golo que desbloqueou o marcador foi um autogolo de Daniel Fernandes, aos 38, um minuto depois de ter sido anulado um golo aos insulares por fora de jogo de Rochêz.

Acabou por ser um autêntico 'chouriço' na capital do fumeiro, pois a bola chegou à baliza de Hudson na sequência de um ressalto em Daniel Fernandes, após cruzamento de Baiano da direita.

As bancadas, com cerca de 300 adeptos da casa, vibravam com os pormenores técnicos dos jogadores do Vinhais, que iam fazendo as delícias do seu público.

A equipa de Rui Borges nunca se destabilizou e foi com naturalidade que chegou ao 2-0, num remate cruzado de Witi, aos 51.

Com a moral a ir abaixo, o físico também se ressentiu e o Nacional passou a ser ainda mais dominador e a bola já pouco passou do meio campo do Vinhais.

A toada, contudo, seguiu morna, à exceção de algumas acelerações esporádicas do Nacional.

Rui Borges, natural de Mirandela, do mesmo distrito de Bragança que o Vinhais, foi refrescando a equipa, que se tornou mais rematadora.

Sem surpresa, Mabrouk fechou a contagem, no último minuto, quando já faltavam pernas aos da casa.

O Nacional passa à terceira eliminatória sem contestação num jogo que serviu de festa para as gentes de Vinhais, órfãs das festas da castanha e do fumeiro devido à pandemia de covid-19.

Jogo no Estádio Municipal de Vinhais, em Vinhais.

Vinhais - Nacional, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

No final do tempo regulamentar: 0-3.

Marcadores:

0-1, Daniel Fernandes, 38 minutos (própria baliza).

0-2, Witi, 51 minutos.

0-3, Mabrouk, 90 minutos

Equipas:

- Vinhais: Hudson Rosa, Nelson Edra, Daniel Rodrigues, André Félix (Renato Morais, 56), Wilson (Renato graça, 80), Thales (Fábio Jorge, 80), Luís Gomes, Márcio Doureta (Ruben Gonçalves, 68), Henrique, Wilian e Daniel Fernandes.

(Suplentes: Carlos Garcia, Renato Graça, Rúben Gonçalves, Pedro Teixeira, Lauro Guimarães, Renato e Fábio).

Treinador: Nuno Fernandes.

- Nacional: António Filipe, Baiano (Rafael, 84), Alhassan, Camacho, Witi (Bosic, 67), Rui Correia, Rochêz (Bruno Gomes, 67), Suliman, André Sousa, Francisco Ramos (Danilovic, 84) e Jota (Mabrouk, 67).

(Suplentes: Vagner, Rafael, Danilovic, Bruno Gomes, Júlio César, Bosic e Mabrouk).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: nada a assinalar

Assistência: 300 espetadores.