Rui Borges: «O foco é sempre o mesmo, é a vitória»

Rui Borges continua sem conhecer o sabor da derrota, desde que assumiu o comando técnico do Nacional, no passado dia 25 de Setembro, tendo-se estreado nesse dia frente ao FC Vinhais, numa eliminatória da Taça de Portugal, tendo averbado um triunfo fora de portas, por 3-0. No lançamento da partida frente ao Feirense, o líder dos alvinegros foi direto: "Espero um jogo sério acima de tudo. Chegámos há pouco tempo, estamos num processo de aquisição de comportamentos e ideias, sendo nestes aspetos que estamos focados. Queremos ser competitivos, independentemente de ser Taça de Portugal, queremos continuar a crescer, para sermos cada vez melhores. O foco é sempre o mesmo, é a vitória, seja em que competição for respeitando sempre o adversário, embora sabendo que não vamos ganhar sempre".

Quanto ao adversário que lidera a Liga Portugal 2 Sabseg, o treinador reconheceu que apesar da derrota sofrida na última jornada pelos fogaceiros, "julgo que o Feirense irá surgir muito motivado. É uma equipa jovem, com alguns jogadores experientes, para dar algum equilíbrio. Têm jovens jogadores com uma motivação enorme e focados no que é o seu futuro, pois são ambiciosos. Temos de estar concentrados ao máximo, respeitando o adversário, cientes que não estão em primeiro lugar nosso campeonato por acaso, mas sim, porque têm valor. Vamos tentar anular os seus pontos fortes e aproveitar o que possam ter de menos bom".

Confiança no jovem guarda-redes Rui Encarnação

Vágner e António Filipe estão lesionados. Rui Borges lançou o jovem Rui Encarnação na baliza nacionalista frente ao Covilhã. Aos 23 anos, sem experiência na competição, este guarda-redes convenceu o técnico alvinegro. "Estou sempre focado nos jogadores que temos disponíveis. O Rui (Encarnação) fez um bom jogo, passou tranquilidade. Disse-lhe no final da partida que esteve tranquilo, quando podia acontecer o contrário, pois era o seu primeiro jogo, num campo difícil e perante uma equipa bastante competitiva. Apesar da sua juventude, nós tínhamos pedido à equipa para lhe passar tranquilidade e foi ele que passou tranquilidade à nossa equipa. Domingo, irá fazer de certeza um bom jogo, pois trabalha bem e está focado, tendo aproveitado a oportunidade. Está a desfrutar do momento. Estou feliz pela boa resposta que deu, assim como, toda a equipa".

«Não lamento ausências»

O boletim clínico nacionalista tem tido sempre muitos nomes de jogadores lesionados. Marco Matias, que estava lesionado há algum tempo, está recuperado de um traumatismo tórax e já se treinou. "Algumas lesões já existiam quando cá cheguei. Faz parte do futebol, são lesões traumáticas e que não podemos prevenir quando acontecem num jogo. Toda a estrutura tem trabalhado muito bem no que é prevenir as lesões. Nós treinadores temos de arranjar soluções e não lamentar as ausências. Vamos ser competitivos e entrar com uma equipa muito motivada para dar seguimento aos resultados que temos obtido", disse Rui Borges.

Quanto ao onze que irá apostar para o embate da Taça de Portugal, o técnico revelou que poderá "haver uma ou outra alteração. O campeonato é longo e queremos ter todos bem, prontos a jogar. Vamos passar confiança a alguns jogadores que têm jogado menos, mas vamos entrar competitivos e focados no objetivo que é vencer".