Rui Borges resignado: «Quase todas as oportunidades do FC Porto acabaram em golo»

Rui Borges mostrou-se desiludido não só pelo adeus do Anadia à Taça de Portugal, mas também pela exibição da sua equipa diante do FC Porto (0-6) , especialmente no capítulo ofensivo."[O Anadia] Não fez tudo o que podia. Podíamos ter defendido e devíamos ter defendido com mais qualidade. Demos alguns erros que, a este nível, perante um adversário desta qualidade, pagam-se caros. No nosso primeiro golo, há uma questão de hesitações de quem sai ao portador da bola e quem não sai, com os jogadores com a qualidade que o FC Porto tem isso é muito penoso, mas tivemos momentos com qualidade.Podíamos ter feito golo, mas não fizemos. Acho que [marcar um golo] deixaria uma melhor imagem, perante aquilo que fizemos, porque tivemos momentos muito interessantes com bola. Sem bola temos que melhorar, temos que melhorar muito e este jogo deixou algumas evidências.O FC Porto quase que concretizou todas as oportunidades que teve. Quase todas as oportunidades acabaram em golo, e nós tivemos duas grandes oportunidades e não concretizámos. [O resultado] Acaba por ser exagerado, mas o FC Porto foi muito melhor. É dar os parabéns, seguir em frente e levantar a cabeça, que a vida continua".