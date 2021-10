Rui Duarte promete caráter frente ao Benfica

No Trofense desde dezembro de 2020, Rui Duarte prepara-se agora para ter o desafio mais importante, pelo menos no que à questão do mediatismo diz respeito, enquanto treinador do conjunto da Trofa. Apesar disso, a situação não assusta o técnico.

"Sabemos que este é um jogo especial, mas encarámo-lo com muita vontade. Temos sempre uma palavra a dizer em todos os jogos. Vamos, com as nossas armas, fazer o melhor possível, temos o objetivo de seguir em frente. Vão ver uma equipa com caráter e que não se vai esconder", vincou.

Apesar disso, o técnico deixou elogios ao adversário: "Obviamente que esperamos mudanças, mas vamos enfrentar um Benfica forte. Quem joga no Benfica é competente e tem qualidade".