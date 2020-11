Rui Gomes após derrota com o Sporting: «Resultado foi um bocadinho alargado demais»

O treinador do Sacavenense estava resignado depois da pesada derrota desta noite frente ao Sporting, na Taça de Portugal (7-1). Rui Gomes considera que o resultado foi demasiado pesado, mas assegura que a sua equipa saiu do Jamor " cabeça bem levantada".





"A cinco minutos do fim estávamos a perder por três golos e o resultado acaba por ficar um bocadinho manchado, um bocadinho alargado demais para o que é a nossa perspetiva do jogo, com os três golos que sofremos nos últimos cinco minutos. Mas estamos muito orgulhosos do que fizemos. Tínhamos uma estrategia definida, que acabou por ser influenciada pelo golo aos dois minutos e meio com um jogada com muito mérito do Sporting. Mas saímos com a cabeça bem levantada", considerou Rui Gomes, na conferência de imprensa.O treinador explicou de por que o Sacavanense teve seis jogadores na última linha. "Não era o objetivo inicial, mas o Sporting forçou-nos a isso. Não foi o que preparámos inicialmente, o que queríamos era uma linha de quatro ou cinco, com a ajuda de um corredor lateral, para fazermos uma linha de cinco atrás. Por vezes tivemos de baixar os dois extremos e de vez enquanto notava-se essa linha de seis. Por mérito do Sporting. Tentámos contrariar isso. Aqui e ali fomos conseguindo isso, obrigando o Sporting a perder algumas vezes a posse de bola. Mas o ritmo que o Sporting impunha na circulação de um lado a outro obrigava-nos a isso. Na segunda parte corrigimos essa situação, subimos um pouco a linha defensiva e criámos mais perigo na área deles. Isso resultou, até certo ponto."