Rui Moreira: «Sérgio Conceição às vezes perde um pouco as estribeiras»

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, foi instado a comentar o sucesso do principal clube da cidade no Jamor, frente ao Sp. Braga, no seu habitual espaço de comentário na CNN Portugal."Estou contente com o triunfo do FC Porto na Taça de Portugal mas gostava mais que tivesse ganho o campeonato. Quando era miúdo o FC Porto quase não ganhava nada e se tivesse vencido a Taça de Portugal tinha sido uma grande festa. Assim, enfim, foi um prémio de compensação. Tive oportunidade de ver o jogo, foi engraçado, foi um bom jogo e está tudo sossegado", referiu o autarca que acumula esse cargo com o de vice-presidente do Conselho Superior do emblema azul e branco.Logo de seguida, Rui Moreira, de 66 anos, foi questionado sobre a sua perspetiva quanto ao futuro de Sérgio Conceição, dado estar em cima da mesa a possibilidade de saída."Não faço a mais vaga ideia. Ele disse que tem mais um ano de contrato e sabemos que o presidente gosta muito dele. Vamos ver o que vai acontecer. Se gosto do Sérgio Conceição? Eu gosto do Sérgio Conceição como treinador. Para ser claro, eu gosto que as pessoas saibam ganhar e saibam perder, e acho que às vezes ele perde um pouco as estribeiras, mas isso é uma coisa normal no nosso futebol", salvaguardou o edil, explicando de seguida qual o estilo que prefere."Gosto muito daquele futebol anglo-saxónico em que as pessoas sabem ganhar e sabem perder, mas também aqui temos programas onde as pessoas não sabem ganhar nem perder, temos adeptos que não sabem ganhar nem perder, pelo que o futebol acaba por muitas vezes trazer à tona coisas que não deveria trazer. O futebol deveria dar melhores exemplos. Agora, como treinador, o Sérgio Conceição é um extraordinário treinador", concluiu.