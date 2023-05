Rui Vitória recorda conquista da Taça de Portugal contra o Benfica: «Um dos dias mais bonitos da minha carreira»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rui Vitória (@rui.vitoriaoficial)

Rui Vitória recorreu esta sexta-feira às redes sociais para celebrar o 10.º aniversário da conquista da Taça de Portugal 2012/13, contra o Benfica, como treinador do Vitória de Guimarães, partida que os vimaranenses venceram por 2-1 com golos de Soudani e Ricardo Pereira."O tempo voa e já passaram 10 anos, mas nunca se esquece. Vencer a Taça de Portugal pelo Vitória de Guimarães, no Jamor, proporcionou-me um dos dias mais bonitos da minha carreira e o primeiro grande título de nove que se seguiram. Um orgulho pessoal, pelos meus jogadores, por todos os vimaranenses e vitorianos. Boas memórias!", escreveu o agora selecionador do Egito, publicação que mereceu um comentário da página oficial do clube vimaranense: "Inesquecível. Para sempre na nossa História! Obrigado, Rui Vitória", pode ler-se.