Salgueiros cai logo à primeira

O Valadares Gaia apurou-se para a 2ª eliminatória da Taça de Portugal ao vencer o Salgueiros por 5-2. O ascendente dos anfitriões foi total e, ao intervalo, a vantagem já se cifrava em 3-1, tendo estado sempre a equipa da casa mais perto do quarto golo. Esse acabou por surgir aos 52’, por Cícero, de penálti, com a resposta salgueirista a surgir logo de seguida (56’), num excelente golo de Couto. Pio encerrou as contas e confirmou a eliminação do histórico Salgueiros. O Esperança de Lagos segue em frente ao vencer o Comércio e Indústria (2-0), tal como o Bragança, que afastou o Monção no prolongamento (2-1).