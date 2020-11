Salgueiros vence e afasta Sp. Covilhã da Taça de Portugal

O Salgueiros venceu esta segunda-feira o Sp. Covilhã, por 2-1, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal e segue em frente na competição.





O avançado cabo-verdiano Greenwood abriu o marcador aos 2 minutos, colocando a equipa do Campeonato de Portugal em vantagem. Os leões da serra chegaram ao empate aos 25 minutos, por Deivison. No entanto ainda antes do intervalo, Yannick Semedo fixou o resultado em 2-1.