Samu: «Sofremos em dois momentos de desconcentração»

O Benfica foi este sábado a Vizela ganhar por 2-1 e garantir o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal.Apesar do triunfo, os encarnados estiveram largos minutos em desvantagem perante uma equipa do Campeonato de Portugal e o grande responsável foi Samu, médio do Vizela, que apontou o golo da equipa nortenha aos sete minutos do encontro.No final da partida, o jogador de 23 anos acabou por desvalorizar o golo marcado e não escondeu a desilusão pela eliminação, considerando que os tentos do Benfica surgiram em momentos de desconcentração."O que faltou? Faltou ganhar, a vitória. Sofremos dois golos em dois momentos de desconcentração . Estamos a jogar com o campeão nacional e é sempre difícil. Mas serve de lição, temos de estar concentrados nos 90 minutos", disse o médio em declarações à RTP.Apesar da tristeza pela eliminação, Samu defendeu que o Vizela tudo fez para contrariar o favoritismo do Benfica."Honrámos o clube e a camisola do Vizela. Foi pena os dois erros que resultaram nos dois golos", concluiu.