Samuel Santos: «Jogadores quiseram subir linhas e mostrar do que são capazes»

Samuel Santos, treinador-adjunto do Belenenses, considerou que a goleada frente ao Sporting foi um resultado demasiado pesado para uma equipa que merecia ter chegado ao golo de honra e deixou elogios à atitude dos jogadores após terem começado a perder logo aos dois minutos.





"[Resultado] demasiado pesado. Na 1.ª parte mostrámos a nossa imagem, mas o golo cedo condiciou-nos e a nossa abordagem ao jogo. Mas isso também nos catapultou para pressionarmos mais alto. Mostrámos uma identidade bem vincada até ao final da 1.ª parte. Quebrámos a nível físico a partir dos 60/70 minutos. O golo de penálti veio penalisar-nos um pouco. Merecíamos o golo de honra", começou por dizer à Sport TV, para depois abordar o que foi falado ao intervalo com os jogadores numa altura em que o marcador mostrado a vantagem mínima para o Sporting."O que alterámos foi questionar os os jogadores se pretendiam baixar linhas ou pressionar. Queriam mostrar do que são capazes, subimos linhas à procura do golo e o Sporting explorou isso. A capacidade física diminuiu, mas fomos à procura do golo. Não deixámos a nossa identidade de lado, a responsabilidade é dos jogadores", vincou."Pressão não, mas sim responsabilidade. Sentimos a responsabilidade e isso é sempre bom ter massa adepta desta dimensão que nos quer catapultar para a Liga 3. Responsabilidade temos sempre, mas confiamos nesta equipa e no fizemos e também na equipa técnica", realçou."Por aquilo que foi o jogo eu diria que não, principalmente pela nossa primeira parte. Acho que fomos penalizados por sofrer um golo tão cedo, logo aos dois minutos, que nos condicionou um bocadinho, mas ao mesmo tempo catapultou-nos para pressionar o Sporting um pouco mais e acho que conseguimos deixar essa imagem muito boa, principalmente até ao final da primeira parte. Conseguimos criar algumas oportunidades e mostrar aquilo que é um bocadinho o nosso jogo e a nossa ideia de jogo. Depois foi o que transmitimos aos jogadores, a partir dos 60, sabíamos que com as substituições deles, que podíamos quebrar um pouco e foi isso que aconteceu, com os penáltis, um golo de canto também. Três golos de bola parada catapultaram um bocadinho esse resultado que me parece um pouco injusto, tendo em conta aquilo que produzimos.""Certamente que não se sente bem, não era esse o objectivo dele dento de campo. São coisas que acontecem, e temos de perceber isso. Obviamente que ele não está feliz com isso, muito menos com o cartão vermelho. Ele tem de lidar com isso como com outra expulsão qualquer, não tem a ver com o Porro ou outro jogador qualquer, é uma situação infeliz. As rápidas melhoras para o Porro.""Obviamente que sim, é esse o nosso objectivo. O nosso foco está já no próximo jogo e tentar limpar a cabeça, foi um jogo fantástico para nós, com todo este público e este ambiente, mas agora é limpar a cabeça e o nosso foco já está no Loures. É isso que pretendemos, jogo a jogo e ir ganhando", finalizou.