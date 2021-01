Santa Clara elimina Moreirense da Taça de Portugal com golo já perto do final

O Santa Clara eliminou esta terça-feira o Moreirense da Taça de Portugal ao vencer (2-1) na deslocação a Moreira de Cónegos, em jogo dos oitavos-de-final. A equipa açoriana chega pela primeira vez na sua história aos 'quartos' da prova rainha.

Ukra, aos 36 minutos, adiantou a formação orientada por Daniel Ramos, que foi para o intervalo com a vantagem mínima no marcador. No arranque da segunda parte, Walterson Silva (51') empatou o encontro e a eliminatória, que viria ficar a favor dos açorianos já perto do final, Rosic foi expulso (86') e Moghanlou Shahriar fez o segundo para o Santa Clara, que confirmou o apuramento histórico dos açorianos para os quartos-de-final da competição.