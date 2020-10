Santa Marta quer fazer história frente ao Leixões

É com responsabilidade e muita ambição que o Futebol Clube Santa Marta, do Campeonato da Divisão de Honra da AF Vila Real, encara o jogo da 2ª eliminatória da Taça de Portugal, em que vai receber a formação do Leixões, da 2ª Liga.





Apesar de reconhecer a dificuldade de enfrentar um clube de uma liga profissional, o treinador Justino Ribeiro vê a partida como uma oportunidade para provar que nos campeonatos distritais também há qualidade."É um jogo em que a única coisa que podemos tentar é jogar, divertirmo-nos, mostrar a nossa identidade e procurar fazer uma surpresa, respeitando o adversário que é de uma liga profissional. Temos a noção de que o nosso adversário é favorito, mas vamos querer provar que nos campeonatos amadores também há qualidade no trabalho que se desenvolve e que existem jogadores de qualidade", afirmou.O treinador salientou ainda o facto de jogar em casa. "É importante, embora não haja público. É sempre diferente quando jogamos na nossa casa, temos também a nossa responsabilidade no jogo e queremos fazer história. Se não conseguirmos, pelo menos, queremos ser competitivos e uns dignos vencidos."Justino Ribeiro admitiu que não vai alterar a forma de jogar. "Temos a nossa identidade e não vamos alterar radicalmente, mesmo sabendo que vamos ter de nos adaptar à realidade que o adversário nos vai obrigar em alguns momentos do jogo. Vamos apresentar um plano de jogo realista que nos permita dividir o jogo de uma forma racional para valorizarmos o espetáculo."O Santa Marta -Leixões está marcado para este domingo, às 15h00, no Estádio Municipal de Santa Marta de Penaguião.