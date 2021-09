Segunda ronda da Taça de Portugal definida amanhã

A 2ª eliminatória da Taça de Portugal vai ser sorteada amanhã, às 17 horas, na Cidade do Futebol. Desta feita, já vão entrar em ação as 16 equipas da Liga Sabseg, às quais se vão juntar 17 dos Distritais, 42 do Campeonato de Portugal e 17 da Liga 3. No total, 96 formações vão lutar pelo acesso à 3ª eliminatória, ronda essa irá contar com a estreia de todas as formações do escalão mais alto do futebol português.

Nesta segunda fase ainda há a condicionante de as equipas da Liga Sabseg não poderem jogar entre si e terem de atuar, obrigatoriamente, na condição de visitantes.