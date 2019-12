Sérgio Conceição e o jogo com o Santa Clara: «É sempre uma equipa chata de defrontar»

Sérgio Conceição anteviu esta quarta-feira o jogo da Taça de Portugal com o Santa Clara, desvalorizando o ciclo menos positivo pelo qual passa a formação açoriana."O Santa Clara tem demonstrado nestes últimos tempos que é boa equipa, consistente, com processos bem definidos. Tem sido um ciclo menos bom para eles mas olhamos para o seu treinador e vimos alguém com base sólida. É sempre uma equipa chata de defrontar, passe a expressão. Pode vir com uma estratégia diferente", afirmou o treinador portista na antevisão do jogo da Taça de Portugal com os açorianos."Já defrontamos o Santa Clara duas vezes este ano mas os jogos são todos diferentes, campeonato, Taça da Liga, e agora defrontamo-lo para a Taça de Portugal. Os jogos têm história diferente e esperamos amanhã um adversário que vem tentar fazer o melhor jogo possível para ter uma palavra a dizer na passagem desta eliminatória, mas a Taça de Portugal é um dos objetivo do FC Porto e vamos fazer tudo para passar a eliminatória."O jogo entre o FC Porto e o Santa Clara está agendado para as 19h15 desta quinta-feira.