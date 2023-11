Sérgio Machado: «Não acredito em qualquer facilidade do V. Guimarães»

Sérgio Machado admite que o caminho na 2.ª Liga não tem sido fácil para o Länk Vilaverdense, mas espera continuar a capitalizar a surpreendente eliminação do Farense , na 3ª eliminatória, que valeu um novo dérbi na fase seguinte da prova. Como tal, o técnico da formação de Vila Verde não espera facilitismos por parte do V. Guimarães."O V. Guimarães vem de dois resultados negativos, mas um foi uma derrota com um dos três grandes e outra foi a derrota num jogo fora, acredito que vamos apanhar um Vitória com uma entrada forte no jogo porque vão querer passar esta eliminatória. Não acredito em qualquer facilidade por parte deles", encarou o treinador, de 42 anos, que assumiu recentemente a cadeira principal dos minhotos e está a tentar implementar novas ideias no plantel."Chegámos até esta eliminatória com mérito, por termos conseguido eliminar uma equipa da 1ª divisão e, mesmo sabendo da dificuldade que vamos ter neste jogo, temos que encarar este desafio como uma oportunidade de voltar a eliminar outra equipa do maior escalão.""Queríamos entrar numa fase mais positiva de resultados depois do jogo com o Belenenses, mas neste dois jogos acabámos por sofrer golos de bola parada e em dois jogos, três penáltis. Para conseguirmos criar uma dinâmica de resultados positivos temos que criar uma identidade que nos possa levar a esse caminho e acredito que estamos nele, mesmo sendo um jogo de dificuldade elevada. Para nós, o principal objetivo é vermos a continuidade desse processo neste próximo jogo.""O clube entrou num campeonato que exige uma realidade muito diferente do que era a Liga 3 e todo esse processo demora tempo para se adaptar. Os jogadores, sendo grande parte deles da 3.ª divisão, também precisam dessa adaptação. Mas crescer ao mesmo tempo que estamos a competir não é fácil e é um processo que demora tempo.""Vamos para o jogo com o melhor onze que considero ser mais capaz de poder eliminar o Vitória. Temos que aproveitar este jogo para fazer crescer a equipa e não encarar este encontro para rodar jogadores."O V. Guimarães recebe o Länk Vilaverdense neste sábado, para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, às 20h00, no Estádio D. Afonso Henriques.