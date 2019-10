Sérgio Vieira: «Não é só o nosso mérito, mas também é o momento do Aves»

Sérgio Vieira acredita que mais do que o mérito da sua equipa na vitória, acabou por pesar também a "fase menos positiva" do Aves, que é último classificado da primeira liga.







Sem querer deslumbrar pelo feito de ter eliminado uma equipa primodivisionária, Sérgio Vieira aponta que o próximo jogo pode ter uma "história diferente". O Farense eliminou, este sábado, o Desp. Aves na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, ao bater os avenses por 3-0, carimbando assim a qualificação para a próxima fase da prova.Sérgio Vieira acredita que mais do que o mérito da sua equipa na vitória, acabou por pesar também a "fase menos positiva" do Aves, que é último classificado da primeira liga."Isto não é só o nosso mérito, que é enorme naquilo que aconteceu, mas também é o momento do Aves, que atravessa uma fase menos positiva. Sabemos que isso prejudica e condiciona as tomadas de decisão dos seus jogadores em campo. Conseguimos explorar o momento que atravessam e fomos premiados2, afirmou o técnico dos algarvios, em declarações no final do jogo.Sem querer deslumbrar pelo feito de ter eliminado uma equipa primodivisionária, Sérgio Vieira aponta que o próximo jogo pode ter uma "história diferente".

"Foi apenas um jogo e uma eliminatória, ficámos felizes pelas incidências de jogo e pela vitória, mas já passou. Temos de pensar na próxima semana de trabalho, para levar as coisas boas que aconteceram neste jogo e poder repeti-las e analisar as menos boas e tentar eliminá-las. Cada jogo tem uma história diferente e não é por termos ganhado hoje que vamos ter o mesmo desempenho no próximo", vincou.

Quanto ao próximo adversário na prova, o treinador do Farense não negou que gostava de receber um 'grande'. "Na Taça de Portugal, temos de respeitar a história do Farense, um dos grandes clubes do futebol português. Recebermos um grande cá era sempre um grande jogo e um espetáculo para a cidade e clube. E receber um clube que nos permitisse passar a eliminatória também. Mas é o acaso que define isso. O nosso foco não pode ser pensar em coisas que não controlamos. Venha quem vier, temos de estar determinados", finalizou.