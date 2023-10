Sérgio Vieira: «O meu estado de alerta foi constante»

Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, após vitória (1-0) sobre o Vila Meã na Taça de Portugal."Objetivo cumprido. Realizámos um bom jogo, não descurámos a organização do Vila Meã e estamos na próxima eliminatória. Tivemos dificuldades em chegar ao golo, mas não nos faltou iniciativa, domínio, nem ocasiões para marcar. O meu estado de alerta foi constante, mas em vantagem no marcador a equipa quebrou o ritmo e desligou um pouco. As alterações e a falta de entrosamento também tiveram alguns reflexos e isso levou o Vila Meã a criar algumas ocasiões no final. A emoção que se verificou nos descontos foi a cereja no topo do bolo de um jogo de Taça de Portugal, mas a equipa cumpriu a missão e está na próxima eliminatória", atirou.