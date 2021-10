Sporting, Benfica e FC Porto jogam em casa nos 16 'avos' da Taça: confira todos os jogos

há 1 horas 16:56

Sérgio Semedo, capitão do Olhanense: «Esta equipa de tudo fará para elevar o nome do clube»

"Seguir em frente na Taça? Seria importante não só para mim como para o clube. É desfrutar o que aí vem. Reencontro com o Portimonense? Qualquer equipa que nos saia iremos avaliá-la e tentar fazer o melhor para nos mantermos em competição", começou por dizer Xavi, jogador do Olhanense, em declarações ao Canal 11, antes do arranque do sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Sérgio Semedo: "Estamos numa fase que qualquer equipa será um jogo complicado. Será uma montra para todos os jogadores. Só temos de continuar neste caminho e esperar para ver o adversário que nos vai calhar. Olhanense é um clube que está um pouco adormecido. Esta equipa de tudo fará para elevar o nome do Olhanense para o mais alto patamar do futebol português", atirou.