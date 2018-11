Silves: Crença algarvia

O Silves, dos Distritais, vai no domingo disputar em Vila do Conde um jogo "que constituirá um momento único no percurso desportivo de todos os elementos do grupo", diz a Record o treinador Nuno Costa, de 41 anos, sem deixar de alimentar algumas esperanças numa surpresa.

"O Rio Ave é uma das equipas mais fortes da 1ª Liga e estarão frente a frente duas realidades bastante diferentes, mas, por muito poucas que sejam, teremos sempre algumas possibilidades de êxito", adianta o responsável pela formação algarvia. O Silves, garante o treinador, "não irá a Vila do Conde em excursão fazer turismo". "Vamos procurar fazer o melhor possível dentro do campo, de forma a sairmos todos de consciência tranquila", sublinha.

Num duelo frente a um conjunto com outro estatuto, o objetivo é claro. "Queremos mostrar a qualidade do nosso futebol, os nossos princípios de jogo, o que se faz de bom nos Distritais", explica, admitindo cautelas: "Não conseguiremos dividir o jogo nem jogar de igual para igual, mas tencionamos mostrar organização e capacidade, tanto no processo defensivo como, quando a oportunidade surgir, no processo ofensivo."

Surpresas acontecem

O treinador dos algarvios lembra que "até os grandes já caíram na Taça frente a equipas de escalões inferiores". "Se o Rio Ave se distrair, procuraremos aproveitar. O futebol é o momento, nada nos diz que não possamos viver uma grande tarde", destaca o técnico. Na 1ª Divisão da AF Algarve o Silves é 9º, longe das expectativas iniciais, o que Nuno Costa explica de uma forma curiosa: "Os adversários não assumem o jogo e apostam no nosso erro, explorando o que temos feito na Taça."