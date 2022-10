Sócios de Moreirense e Vilafranquense com bilhetes a 5 euros para jogo da Taça de Portugal

Os sócios do Moreirense e Vilafranquense terão à disposição bilhetes a cinco euros para o jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que se realiza sexta-feira, pelas 15h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.Os ingressos estão à venda na secretaria do clube até ao dia do jogo. Para os não sócios, foram disponibilizados bilhetes a sete euros, que dão acesso à bancada central.Os jovens até aos 14 anos terão entrada gratuita no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pela porta 4.