Definido o sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol realizou esta quinta-feira o sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, na qual estão envolvidas 110 equipas, sendo 68 do Campeonato de Portugal e 42 dos campeonatos distritais.As equipas foram divididas por oito séries e os jogos desta ronda vão realizar-se a 8 de setembro. Confira os encontros da 1.ª ronda da Taça de Portugal (note que a letra 'D' identifica as equipas que atuam nos campeonatos distritais):Série AMerelinense FC - AD Ponte Barca (D)SC Mirandela - Atlético dos Arcos AD (D)GD Prado (D) - CDC Carção (D)ADCR Juv. Pedras Salgadas - SC Vila Pouca Aguiar (D)AD Fafe - ADC Rebordelo (D)CDC Montalegre - CD CerveiraSC Maria Fonte - GD BragançaSérie BCF União Madeira - SC Vila RealAmarante FC - CD TrofensePevidem SC (D) - Berço SCFC Pedras Rubras - FC VizelaCSD Câmara de Lobos - FC Felgueiras 1932FC Vilarinho (D) - AD OliveirenseAD Porto da Cruz (D) - AR São MartinhoSérie CFC Arouca - Rebordosa AC (D)SC São João de Ver SAD (D) - AD Sanjoanense SADSC Espinho - AD Castro DaireUSC Paredes - Lusitânia FC LourosaGondomar SC - Leça FCCF Canelas 2010 - Valadares Gaia FCSC Coimbrões - SC Régua (D)Série DMortágua FC (D) - Anadia FCAD Manteigas (D) - SC Bustelo (D)CCDR Vila Cortez do Mondego (D) - Ginásio Clube FigueirenseClube Condeixa - FC Oliveira do HospitalSC Beira-Mar - GD Pampilhosense (D)Lusitano FC Vildemoinhos - Ançã FC (D)Recreio Desp. Águeda - CR Ferreira Aves (D)Série ECDC Vila Velha Ródão (D) - Caldas SCAC Marinhense - CD Fátima SADGD Águias do Moradal (D) - GD Vitória SernacheSertanense FC - ARC OleirosUD Leiria SAD - FC Crato (D)Eléctrico FC Ponte Sor - Sport Benfica Castelo BrancoGR Amigos da Paz (D) - AD Portomosense (D)Série FSU Sintrense SAD - GD O Coruchense (D)União FC Almeirim (D) - UD Santarém SADGD São Roque Ponta Delgada (D) - SC União Torreense SADClube Sintra Football - GS LouresFC Alverca - SG SacavenenseCA Pero Pinheiro (D) - SU 1.º DezembroACDR Coutada (D) - Fayal SC (D)Série GSport Clube Praiense SAD - GD Fabril BarreiroGD Fontinhas - CD Pinhalnovense SADCD Rabo Peixe (D) - Clube Olímpico do Montijo SADGD Velense (D) - GD Alcochetense (D)SC Lusitânia (D) - Amora FC SADReal SC SDUQ - Estrela FC (D)Cl. Oriental Lisboa SDUQ - SC IdealSérie HLouletano DC - FC Ferreiras (D)SC Mineiro Aljustrelense - Vasco Gama AC (D)SC Olhanense SAD - CF Os ArmacenensesACD Penedo Gordo (D) - CD Praia Milfontes (D)Juventude SC (D) - Lusitano GC Moncarapachense (D)CF Esperança de Lagos - Lusitano GC Futebol SAD