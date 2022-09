Sorteio da 2ª eliminatória já é conhecido: confira os jogos

O sorteio da 2ª eliminatória da Taça de Portugal teve lugar esta terça-feira na Cidade do Futebol, Cruz Quebrada, no distrito de Lisboa.Esta ronda já contou com a participação de todas as equipas (à exceção das equipas B) da Liga Sabseg, que atuam na condição de visitante.Os encontros são pré-definidos para 1 e 2 de outubro.Sertanense-Castro Daire1.º de Maio-SerpaLamelas-CamachaFafe-AnadiaFontinhas-PraienseMachico-AlvercaSporting Pombal-Vigor MocidadeRecreio de Águeda-PevidémOriental-ParedesResende-FelgueirasSilves-CourenseMoura-DumienseMerelinense-Rabo de PeixeVitória de Setúbal-Vilar de PerdizesSão Martinho-Guarda DesportivaValadares Gaia-Olivais e MoscavideUnião de Leiria-MontalegrePêro Pinhero-FerreirasPaivense-TirsenseArronches e Benfica-VianenseLank Vilaverdense-AtléticoSintrense-RealSão João de Ver-Esperança de LagosLoures-Beira-MarSanjoanense-MarialvasOlhanense-Monte TrigoOriental Dragon-CanelasVila Caiz-AmoraVasco da Gama de Ponta Delgada-Imortal.Bragança-Olímpico Montijo.Benfica Castelo Branco-FarenseJoane-B SADAngrense-NacionalFabril-Académico de ViseuCaldas-Sp. CovilhãUnião da Serra-UD OliveirenseCoruchense-TrofenseJuventude de Évora-VilafranquenseAcadémica-TondelaBelenenses-TorreenseVasco da Gama da Vidigueira-LeixõesGondomar-PenafielOliveira do Hospital-Estrela da Amadora.Varzim-FeirenseUnião de Santarém-MafraJuventude Lajense-Moreirense