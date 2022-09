Sorteio da 3ª eliminatória já com clubes da Liga Bwin ocorre na terça-feira

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira a data do sorteio da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, que já incluirá os clubes da Liga Bwin.As bolas andam à roda na próxima terça-feira, a partir das 17h30, na Cidade do Futebol, no evento que irá ser transmitido pela FPF através do Youtube.Na terceira ronda da prova, todos os emblemas do primeiro escalão irão jogar na condição de visitantes.Refira-se que a segunda eliminatória da Taça de Portugal decorre este fim-de-semana.