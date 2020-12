Sorteio da Taça de Portugal define tudo até às ‘meias’

Os clubes em prova na Taça de Portugal vão ficar hoje a conhecer os adversários para as próximas eliminatórias. O sorteio realiza-se às 17 horas, na Cidade do Futebol, com portas fechadas, como os anteriores, devido às medidas de prevenção impostas pela Covid-19. Mas pode ser seguido em direto no Canal 11 e no YouTube da FPF.

A maior novidade é o facto de se sortearem já hoje todos os jogos até às meias-finais. Ou seja, será apresentado o emparelhamento todo até se saber quais os dois apurados para o jogo decisivo.

Neste momento estão apurados 12 dos 16 clubes dos oitavos-de-final. São sete da Liga NOS: Sporting, Benfica, FC Porto, Sp. Braga, Rio Ave, Santa Clara e Moreirense; dois da Liga Sabseg: Estoril e Ac. Viseu; três do Campeonato de Portugal: Fafe, E. Amadora e Torreense. Da 4ª eliminatória faltam disputar: Belenenses SAD-Sp. Espinho, Marítimo-Salgueiros, U. Leiria-Gil Vicente e Nacional-Leixões. Todos no dia 23.