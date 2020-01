Benfica e FC Porto apenas se podem encontrar na final da Taça de Portugal

Finalizamos aqui o nosso acompanhamento do sorteio desta tarde.



Deixamos os jogos dos quartos-de-final



Relacionadas VAR em todos os jogos dos 'quartos' da Taça Domingos Almeida Lima: «Que não aconteça o mesmo de 2017...» Fernando Gomes não esconde ambição do FC Porto frente a Varzim que quer "fazer gracinha" Fernando Madureira quer superar o Ac. Viseu para "cumprir sonho de criança"

Benfica-Rio Ave

Ac. Viseu-Canelas 2010

FC Porto-Varzim



E os das meias-finais



Benfica/Rio Ave - P. Ferreira/Famalicão

Ac. Viseu/Canelas - FC Porto/Varzim



- A finalizar, Edgar Pinho, presidente do Varzim, atirou todo o favoritismo para o lado contrário, mas deixou a garantia de querer surpreender. "O favoritismo e os jogos em casa são circunstâncias e aqui o favoritismo pesa muito a favor do FC Porto. Varzim é a sua filial número 1 e embora não tenhamos uma relação tão próxima como desejável, esperamos um convívio fraterno e que o Varzim consiga fazer a gracinha e passar à fase seguinte. Não vamos deixar de ser atrevidos", declarou.



- Por parte do FC Porto, Fernando Gomes deixou uma abordagem curiosa ao sorteio desta tarde. "Somos clubes amigos, mas no futebol amigos, amigos, negócios à parte. Respeitamos o Varzim como respeitamos também o Benfica e o Sporting, mas temos um compromisso desde o início com esta prova que nos diz muito. Temos de apresentar um futebol consistente e se assim for vamos passar", declarou o dirigente portista.



- Fernando Madureira, jogador do Canelas, também toma da palavra e assume que queria outro adversário... "Não foi o sorteio que desejávamos, mas depois temos ali... Teremos depois de lutar para na sétima eliminatória, eu em especial, cumprirmos o sonho de criança que é jogar no Dragão. Queremos lá jogar e seria o concretizar de um sonho de todos. Esperamos conseguir, iremos lutar com todas as armas que temos", declarou o líder dos Super Dragões.



- Falam agora os responsáveis de Benfica e Rio Ave. "O Rio Ave é um adversário que temos todo o gosto de defrontar e tentar ultrapassar. É um adversário valioso e que não aconteça o que aconteceu em 2017. São dois clubes da Liga NOS, que se respeitam, e tudo farão para seguir em frente. De olhos na final, mas qualquer clube tem essa ambição", disse Domingos Almeida Lima.



António Silva Campos confessou o desejo de criar surpresa. "Nos últimos anos temos estado com bons resultados. Sabemos e sentimos o que é o Jamor, é um dos nossos objetivos. Respeitamos o Benfica, mas não temos nada a perder. Se houver um vencedor, que seja o Rio Ave".



- Os representantes do Paços de Ferreira e Famalicão tomam a palavra e assumem a vontade de chegar o mais longe possível na prova. 14h54 -Deixamos os jogos dos quartos-de-finalP. Ferreira-FamalicãoBenfica-Rio AveAc. Viseu-Canelas 2010FC Porto-VarzimE os das meias-finaisBenfica/Rio Ave - P. Ferreira/FamalicãoAc. Viseu/Canelas - FC Porto/Varzim- A finalizar,, presidente do, atirou todo o favoritismo para o lado contrário, mas deixou a garantia de querer surpreender. "O favoritismo e os jogos em casa são circunstâncias e aqui o favoritismo pesa muito a favor do FC Porto. Varzim é a sua filial número 1 e embora não tenhamos uma relação tão próxima como desejável, esperamos um convívio fraterno e que o Varzim consiga fazer a gracinha e passar à fase seguinte. Não vamos deixar de ser atrevidos", declarou.- Por parte do FC Porto, Fernando Gomes deixou uma abordagem curiosa ao sorteio desta tarde. "Somos clubes amigos, mas no futebol amigos, amigos, negócios à parte. Respeitamos o Varzim como respeitamos também o Benfica e o Sporting, mas temos um compromisso desde o início com esta prova que nos diz muito. Temos de apresentar um futebol consistente e se assim for vamos passar", declarou o dirigente portista., jogador do, também toma da palavra e assume que queria outro adversário... "Não foi o sorteio que desejávamos, mas depois temos ali... Teremos depois de lutar para na sétima eliminatória, eu em especial, cumprirmos o sonho de criança que é jogar no Dragão. Queremos lá jogar e seria o concretizar de um sonho de todos. Esperamos conseguir, iremos lutar com todas as armas que temos", declarou o líder dos Super Dragões.- Falam agora os responsáveis de Benfica e Rio Ave. "O Rio Ave é um adversário que temos todo o gosto de defrontar e tentar ultrapassar. É um adversário valioso e que não aconteça o que aconteceu em 2017. São dois clubes da Liga NOS, que se respeitam, e tudo farão para seguir em frente. De olhos na final, mas qualquer clube tem essa ambição", disse- Jáconfessou o desejo de criar surpresa. "Nos últimos anos temos estado com bons resultados. Sabemos e sentimos o que é o Jamor, é um dos nossos objetivos. Respeitamos o Benfica, mas não temos nada a perder. Se houver um vencedor, que seja o Rio Ave".- Os representantes dotomam a palavra e assumem a vontade de chegar o mais longe possível na prova.

14h38 - Está finalizado o sorteio da Taça de Portugal. Desta forma, definido o caminho até ao Jamor, sabe-se desde já que apenas poderá haver um clássico entre Benfica e FC Porto apenas na final.



- Na outra meia-final estarão em confronto os vencedores dos jogos Ac. Viseu-Canelas e FC Porto-Varzim.



- Na primeira meia final estarão em confronto os vencedores dos jogos Benfica-Rio Ave e P. Ferreira-Famalicão.



14h36 - Avança agora a definição dos emparelhamentos das meias-finais.



- A finalizar, o FC Porto vai ter pela frente o Varzim. Os dragões jogam em casa.



- Sai agora o Ac. Viseu, que terá pela frente o Canelas, do Campeonato de Portugal.



- O Benfica vai jogar diante do Rio Ave, numa partida a disputar no Estádio da Luz.



- A primeira equipa a ser retirada é o P. Ferreira, que marcará encontro com o Famalicão.

14h30 - Arranca o sorteio na Cidade do Futebol.

- Vasco Matos, treinador do FC Alverca, e Patrícia Morais, jogadora do Sporting, irão retirar as bolas do sorteio.- Sorteio ditará também os jogos das meias-finais;- Famalicão (1.ª Liga)- FC Porto (1.ª Liga)- Paços de Ferreira (1.ª Liga)- Benfica (1.ª Liga)- Rio Ave (1.ª Liga)- Varzim (2.ª Liga)- Académico de Viseu (2.ª Liga)- Canelas 2010 (Campeonato de Portugal)- Além de um Benfica-FC Porto, que disputaram entre si várias finais, além de numerosos outros confrontos noutras fases da prova, podem reeditar-se outros confrontos que já aconteceram anteriormente no Jamor: o Rio Ave contra o Benfica (2014) ou o FC Porto (1984), ou o Paços de Ferreira frente aos dragões (2009).- Uma delas pode vir da Segunda Liga, que tem ainda em prova o Académico de Viseu, que iguala a melhor participação na prova, e o Varzim, que já chegou às meias-finais da Taça.- Aí, o destaque vai para o Canelas 2010, que representa o Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol, entre os últimos oito emblemas em prova, sendo certo que vão defrontar, pela primeira vez nesta edição, uma formação profissional.- Outro dos candidatos é o Benfica, que bateu o Sporting de Braga (2-1) e avançou para os 'quartos', onde poderá encontrar quatro outros emblemas da Liga NOS, os rivais do FC Porto, o Famalicão, o Rio Ave ou o Paços de Ferreira, ou ainda três 'resistentes' das divisões inferiores.- No mesmo dia, um golo do japonês Nakajima apurou o FC Porto frente ao Santa Clara, mantendo o finalista vencido da última época na rota de suceder ao Sporting, que é o campeão em título, mas já foi eliminado.- A última das equipas a apurar-se foi o Famalicão, a equipa sensação da Liga NOS, ao vencer por 3-0 em casa o Mafra, na noite de quinta-feira, num jogo inicialmente adiado devido ao mau tempo.- O sorteio está marcado para as 14h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, distrito de Lisboa, e ditará também os embates das meias-finais da prova, a caminho da final no Jamor, que encerra a temporada em Portugal.- Boa tarde! O Benfica e o FC Porto ficam hoje a conhecer os adversários que enfrentam nos quartos de final da Taça de Portugal, num sorteio com uma equipa do terceiro escalão e duas da Segunda Liga.