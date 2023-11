Sp. Braga goleia Portimonense e está nos 'oitavos' da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting de Braga, finalista vencido em 2022/23, qualificou-se hoje para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer por 4-1 no reduto do Portimonense.Álvaro Djaló, aos 13 minutos, Ricardo Horta, aos 47' e 50', e Rony Lopes, aos 49', apontaram os tentos do onze de Artur Jorge, enquanto Filipe Relvas marcou, aos 83', para os anfitriões, que, para a Liga Betclic, tinham perdido em Braga por 6-1, em 4 de novembro.

Os arsenalistas contam três triunfos na Taça de Portugal, em 1965/66, 2015/16 e 2020/21.