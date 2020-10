Sp. Espinho só pensa na vitória frente ao Chaves

"O Sp. Espinho está disposto e determinado em bater o Chaves e repetir o bom comportamento na Taça de Portugal dos últimos anos." É desta maneira que encara o jogo deste domingo o treinador João Ferreira, que soma a terceira época consecutiva à frente dos tigres da Costa Verde.





O início do Campeonato de Portugal (Série D) não tem sido brilhante, com duas derrotas nos jogos já disputados. Para o jovem treinador alvinegro, "as coisas não têm corrido de feição, dado que os adversários tem-se apresentado superiores". João Ferreira aponta, no entanto, à surpresa na Taça de Portugal. "Poderá ser a motivação necessária para a recuperação exibicional de que precisamos e para o início de muitos resultados positivos, ou seja, de vitórias." E acrescentou: "A equipa está motivada e preparada para realizar um bom jogo, competitivo e discutir a eliminatória até ao ultimo minuto."