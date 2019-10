Sp. Espinho-Vilafranquense, 2-1: Tigres operam reviravolta nos últimos 12 minutos

Um golo de Miguel Baptista nos descontos deu este sábado a vitória ao Sporting de Espinho (Campeonato de Portugal) por 2-1 frente ao Vilafranquense (2ª Liga), em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol.Dénis Martins, aos 38 minutos, na sequência de um pontapé de canto, levou a equipa de Vila Franca de Xira em vantagem para o intervalo, mas a equipa do terceiro escalão virou o resultado nos instantes finais da partida, com golos de João Pinto (83') e de Miguel Baptista (90'+5), na conversão de um penálti.A primeira grande ocasião pertenceu ao Sporting de Espinho, quando Diogo Valente (25), no segundo poste, acorreu a um cruzamento rasteiro de Jota, mas o desvio falhou o alvo.Já depois do golo de Dénis Martins, Vieirinha (40) viu Maringá 'encher' a baliza e desviar a bola para canto, negando o empate aos locais.A igualdade surgiu mesmo aos 83 minutos, num desvio de cabeça de João Pinto, após um pontapé livre marcado da direita.Miguel Baptista, que entrou aos 73 minutos, tornou-se a figura do jogo e, depois de ter desperdiçado uma primeira oportunidade, completou a reviravolta dos tigres aos 90+5, ao converter um penálti.Jogo no Estádio do Bolhão, em Fiães.Sporting de Espinho-Vilafranquense, 2-1.Ao intervalo: 0-1.0-1, Dénis Martins, 38 minutos.1-1, João Pinto, 83.2-1, Miguel Baptista, 90'+5 (grande penalidade)Bruno Silva, Mica (Miguel Baptista, 73), Amadeu, João Pinto, Gonçalo, João Ricardo, Paulo Jorge, Leónidas (Nathan, 65), Vieirinha, Diogo Valente (Dante, 74) e Jota.Suplentes: Kadú, Dante, Rafa, Chapi, Betinho, Miguel Baptista e Nathan).João Ferreira.Maringá, Filipe Brigues, Alan Bidi, Kassio, Dénis Martins, China, Ulisses Oliveira, Filipe Oliveira (Marco Grilo, 70), Wilson Santos, Onyekachi (Diogo Izata, 82) e João Vieira (Gustavo Tocatins, 73).Suplentes: Rodrigo, Neguete, Diogo Izata, Marco Grilo, Tarcísio, Pepo e Gustavo Tocatins.Filipe Moreira.David Silva (AF Porto).Cartão amarelo para Dénis Martins (23), Kassio (48), Wilson Santos (55) e Gonçalo (76),cerca de 500 espetadores.