Sporting avança na Taça e agenda dois dérbis com o Benfica em poucos dias

Com uma vitória por 2-0 sobre o Feirense - golos de Wendel e Bruno Fernandes -, o Sporting carimbou o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal e 'provocou' um cenário pouco visto no futebol nacional, com a disputa de dois dérbis no espaço de poucos dias logo no arranque de fevereiro.Primeiro, a 3 de fevereiro (domingo), os dois rivais da capital encontram-se em Alvalade numa partida da 20.ª jornada da Liga NOS e depois, provavelmente na quarta-feira (dia 6), haverá novo duelo das duas equipas da Segunda Circular, desta feita na Luz.De resto, refira-se que este início de 2019 será intenso no que a jogos entre grandes diz respeito, já que a 22 de janeiro teremos também um Benfica-FC Porto para a Taça da Liga, prova que poderá ter também um clássico na final, isto caso o Sporting supere o Sp. Braga.