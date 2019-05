Sporting celebra conquista da Taça: acompanhe a festa ao minuto

Varandas a chorar Varandas a chorar

20h45 - Os adeptos do Sporting não arredam pé; Bruno Ferandes recebe a Taça de Portugal das mãos de Marcelo Rebelo de Sousa e ergue-a, em apoteose. Chovem confetis!20h43 - Frederico Varandas está novamente a chorar. Também ele recebe uma medalha.20h42 - Os jogadores do Sporting já estão na tribuna; Frederico Varandas abraça cada um deles.20h39 - A equipa do Sporting sobe a escadaria, com os adeptos eufóricos. Vão receber o troféu.20h37 - Os jogadores do FC Porto cumprimentam as personalidades que estão na tribuna, incluindo o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Pinto da Costa tenta consolá-los.20h34 - Sérgio Conceição vai consolando os seus jogadores, que agora se preparam para subir à tribuna e receber as medalhas.20h32 - "É preciso um pouco de sorte, os rapazes hoje estiveram incríveis. O espírito foi impressionante, o crédito é todo deles", garantiu20h31 - "Este jogo foi muito emocional, consegui ser forte. Aproveitei o trabalho que faço com o Nelson, que é muito chato mas é um grande treinador", afiança20h30 - "Este foi o ano mais incrível da minha vida, é muita felicidade", diz20h27 - Sérgio Conceição está cabisbaixo, a chorar.20h26 - Os jogadores do Sporting choram; Bas Dost cumprimenta os companheiros um a um.20h25 - O presidente Frederico Varandas não evita a emoção na tribuna presidencial.20h24 - A alegria dos jogadores do Sporting contrasta com a tristeza dos futebolistas e dos adeptos do FC Porto. Há lágrimas nas bancadas.20h22 - Marcel Keizer está completamente eufórico; o treinador abraça Bruno Fernandes.- Com uma vitória por 2-1 sobre o FC Porto , conseguida no prolongamento, o Sporting voltou a celebrar no Jamor, conquistando a sua 17.ª Taça de Portugal - os leões passam a ser a segunda equipa mais titulada no Jamor, apenas atrás do Benfica, que tem 26. E depois da festa em campo, pelos dois golos marcados, segue-se uma noite que certamente será de celebração em Lisboa e um pouco por todo o país e que poderá seguir a par e passo a partir de agora.