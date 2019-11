Sporting de Espinho vence Arouca no prolongamento e garante 'oitavos' da Taça

O Sporting de Espinho venceu este sábado o Arouca por 3-2, depois de um empate a dois golos no tempo regulamentar, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que terminou com dois jogadores a mais.

No Estádio do Bolhão, em Fiães, o Sporting de Espinho inaugurou o marcador por Vieirinha, aos 21 minutos, com Jota a marcar o segundo golo ainda da primeira parte (36). O Arouca, que dominou toda a segunda parte, reduziu a diferença por Diogo Costa, aos 67 minutos, chegando à igualdade por Sheriff (90+4), no último lance do tempo regulamentar.

O Sporting de Espinho acabou por garantir a vitória por 3-2 e a passagem aos oitavos de final da competição no prolongamento com um golo de Diogo Valente, aos 112 minutos, quando o Arouca já jogava com nove jogadores.

Após um início de jogo equilibrado, o Sporting de Espinho deu o primeiro sinal de perigo por Nathan, que surgiu isolado à entrada da pequena área, cabeceando para as mãos do guarda-redes Moussa Traoré, aos cinco minutos.

O Sporting de Espinho acabou por inaugurar o marcador aos 21 minutos, quando Nathan serviu Vieirinha, que, no coração da área, rematou com eficácia para o fundo da baliza do Arouca.

À entrada para o final da primeira parte, Jota ampliou a vantagem para o Sporting de Espinho ao aproveitar um ressalto na sequência de um pontapé de canto, rematando com eficácia ao segundo poste (36).

Na segunda parte, o Arouca foi mais acutilante, e depois de muita insistência acabou por reduzir a desvantagem aos 67 minutos, num cabeceamento certeiro de Diogo Costa, após a cobrança de um livre.

Depois de reduzir a desvantagem, o Arouca intensificou a pressão sobre o Sporting de Espinho e esteve perto de igualar a partida aos 75 minutos, num remate de Sheriff ao lado da baliza.

Já reduzido a dez unidades, pós expulsão de Benny, por acumulação de cartões amarelos, o Arouca chegou ao empate no último lance do tempo regulamentar, com um golo de Sheriff, na sequência de um canto (90+4).

Apesar de ter conseguido chegar ao empate, o Arouca acabou por ficar reduzido a nove unidades no início do prolongamento, quando Adílio Santos recebeu ordem de expulsão por acumulação de cartões amarelos (91).

O Sporting de Espinho teve dificuldades em aproveitar a vantagem numérica, evidenciando uma quebra física, mas acabou por chegar a vitória com um golo de Diogo Valente, após um remate eficaz no coração da área (112).