Sporting-FC Porto: condicionalismos ao trânsito começam logo às 8 horas

O Sporting-FC Porto está marcado para sábado às 17h15 no Estádio Nacional e o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública deixou esta sexta-feira algumas indicações para quem pensa deslocar-se ao Jamor.A hora oficial de abertura das portas será às 14h45, no entanto, a PSP iniciará o policiamento logo às 8 horas, existindo condicionalismos ao trânsito nas imediações do Estádio a partir desse momento.Os adeptos do Sporting devem preferencialmente efetuar o acesso pelo lado norte do estádio, parque 3 - vindo da A5.Os simpatizantes do FC Porto devem preferencialmente efetuar o acesso pelo lado sul do Estádio - parque 1 – vindo diretamente da A9 (CREL) seguindo em direção à Marginal/Algés.O parque 1 situa-se paralelamente à Estrada Nacional nº 6-3, via que liga a CREL à Marginal.A PSP relembra que, segundo a legislação em vigor, é crime, nomeadamente:1) Distribuição e venda de títulos de ingresso falsos ou irregulares.2) Prática de dano qualificado em transporte público, instalação ou equipamento utilizado pelo público.3) Participação em rixa na deslocação para ou do espetáculo desportivo.4) Arremesso, no recinto desportivo, de quaisquer objetos ou produto líquido.5) Entrada não autorizada de qualquer pessoa na área de competição (relvado).6) Ofensas à integridade física atuando em grupo.A PSP deixou também alguns conselhos:1) Utilizar os transportes públicos na deslocação para os festejos.2) Verificar se o carro ficou bem trancado e não deixar nada exposto no seu interior.3) Não estacionar em locais proibidos, nomeadamente tendo especial atenção aos locais que possam dificultar a passagem de meios de socorro.4) Não levar objetos valiosos ou quantias elevadas de dinheiro.5) Ter a mala fechada e junto à parte frontal do corpo e com os objetos mais importantes distribuído por locais diferentes e de difícil acesso.6) Respeitar as ordens dos polícias.7) Entrar cedo no estádio, evitando grandes aglomerações e consequentes atrasos na entrada;8) Adotar um comportamento cívico, facilitando a festa e o trabalho da PSP.9) Guardar o número do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (21 765 42 42).