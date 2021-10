Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Surpresa na Taça: Varzim elimina Marítimo nos penáltis Equipa de António Barbosa triunfou por 3-2 depois do empate a dois golos no final do prolongamento





• Foto: Lusa/EPA