Taça de Portugal: jogos da 2.ª eliminatória sorteados

Foi esta quarta-feira realizado na Cidade do Futebol o sorteio da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, com participação de 92 equipas dos distritais, Campeonato de Portugal, Liga 3 e Liga Sabseg.





As partidas estão marcadas para dia 25 de setembro (sábado), véspera das eleições autárquicas. Refira-se que as 18 formações da Liga Bwin vão apenas entrar em ação na 3.ª eliminatória da prova rainha.Ferreira Aves (CP) - Ac. Viseu (II)Canelas 2010 (L3) - Casa Pia (II)São João de Ver (L3) - Leixões (II)Maria da Fonte (CP) - Penafiel (II)São Roque (D) - Farense (II)Vila Meã (CP) - Feirense (II)Victória Sernache (CP) - Rio Ave (II)Vinhais (D) - Nacional (II)Idanhense (CP) – Sp. Covilhã (II)Sertanense (CP) - Mafra (II)Oleiros (CP) - Varzim (II)Ferreiras (D) - Estrela da Amadora (II)Felgueiras (L3) - Chaves (II)Imortal (CP) - Vilafranquense (II)Alpendorada (D) - Académica (II)Pevidém (L3) - Trofense (II)Sp. Espinho (CP) - Merelinense (CP)Ideal (CP) - Valadares Gaia (CP)Condeixa (CP) - Esperança Lagos (CP)Belenenses (CP) - Pêro Pinheiro (CP)Anadia (L3) - Coruchense (CP)Estrela Vendas Novas (D) - Paredes (CP)Loures (CP) - Oriental Dragon (L3)Olhanense (CP) - Santa Cruz Alvarenga (CP)Louletano (CP) - Salgueiros (CP)Camacha (CP) - Ribeirão (D)União Santiago (D) - Vilaverdense (CP)Sintrense (CP) - Macedo Cavaleiros (CP)Águias do Moradal (D) - Damaiense (D)Comércio e Indústria (D) - União de Leiria (L3)Serpa (CP) - Olivais e Moscavide (D)Rabo de Peixe (CP) - Castro Daire (CP)Oliveira do Hospital (L3) - União da Madeira (CP)Fontinhas (CP) - Torreense (L3)Caldas (L3) - Amora (L3)Moitense (D) - Ançã (D)Real Massamá (L3) - Cova da Piedade (L3)Rebordelo (D) - Cinfães (D)Sp. Pombal (D) - Leça (CP)UD Oliveirense (L3) - Arronches Benfica (D)São Martinho (CP) - Benfica Castelo Branco (CP)Sacavenense (CP) - Fafe (L3)União 1919 (CP) - Graciosa (D)Alverca (L3) - Vila Real (CP)Limianos (CP) - Berço (CP)Vianense (CP) – V. Setúbal (L3)Legenda: Distritais (D), Campeonato de Portugal (CP), Liga 3 (L3), Liga Sabseg (II)