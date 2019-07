Taça de Portugal no 'top 5' dos eventos com melhor reputação em Portugal

A Web Summit é o evento com melhor reputação em Portugal, somando 85,2 pontos segundo o estudo RepScore da OnStrategy divulgado no site do 'Meios e Publicidade'. O Rock in Rio (83,6), o NOS Alive (81,4), a Taça de Portugal de futebol (78,3) e o Meo Sudoeste (77,5) ocupam os restantes lugares do 'top 5'.





No top 20 surgem ainda outros os eventos desportivos: a Volta a Portugal em Bicicleta (8.º lugar, com 74,5 pontos), o Rally de Portugal (9.º, com 73,2), a Meia-Mini Maratona de Lisboa (10.º, 71,8 pontos), o Estoril Open (14.º, 65,3), a Liga Meo Surf (15.º, 65,1).