Taça de Portugal regressa à RTP até 2024

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a RTP chegaram a acordo para a transmissão da Taça de Portugal Placard nas épocas 2022/23 e 2023/24. O canal público de televisão irá transmitir os jogos a partir da 3.ª eliminatória até à grande final da Prova Rainha do futebol português até 2024. O entendimento inclui também a transmissão televisiva dos encontros da Supertaça Cândido de Oliveira das próximas duas temporadas.Fernando Gomes, presidente da FPF, mostrou-se satisfeito com o acordo. "É com enorme entusiasmo que anunciamos o acordo para a RTP adquirir os direitos televisivos da Taça de Portugal Placard até 2024. Este acordo com a RTP, que durante décadas foi o parceiro principal da FPF nesta competição, é uma garantia de que os portugueses terão a oportunidade de ver a Taça de Portugal Placard nas melhores condições possíveis", referiu ao site da FPF, agradecendo à TVI "pela forma como tem honrado o atual compromisso com a Taça de Portugal Placard, que durará até final da corrente época".Já o presidente da RTP, Nicolau Santos, revelou o orgulho pelo regresso da Taça de Portugal ao canal público. "A RTP congratula-se por retomar esta parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e levar assim a milhares de portugueses a festa da Taça de Portugal, o evento desportivo mais abrangente e democrático do futebol nacional. Somos a televisão que transmite os eventos das nossas seleções em todas as modalidades porque isso é seguramente parte da nossa missão de serviço público. Faltava juntar de novo a esta oferta televisiva a transmissão dos jogos da Taça de Portugal, que cobrem Portugal no continente e ilhas", sublinhou.