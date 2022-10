Taça de Portugal: Varzim-Sporting vai realizar-se em Barcelos

O Varzim-Sporting, marcado para 16 de outubro e referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, vai afinal realizar-se no Estádio Municipal Cidade de Barcelos, por a essa data ainda não ser possível garantir "todas as condições operacionais e de segurança" no recinto da equipa da casa."O Varzim Sport Club vem, por este meio, comunicar que o jogo relativo à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, terá lugar no Estádio Municipal Cidade de Barcelos. A direção do Varzim SC tinha como princípio que a partida mencionada pudesse ser realizada no nosso recinto, e desenvolveu todos os esforços para que as infraestruturas do nosso estádio estivessem em plenas condições operacionais e de segurança, para a data do encontro da Taça de Portugal. A única exceção é o sistema de iluminação, que está em fase final de instalação mas que, infelizmente, não cumpre assim os pressupostos acima mencionados, para a data de 16 de outubro próximo. Assim, a reinauguração do nosso velhinho e remodelado Estádio do Varzim Sport Club, continua agendada para o dia 22 de outubro, onde o adversário será o CDC Montalegre. Contamos com a colaboração e apoio de todos para um Varzim cada vez melhor e maior", informou o Varzim.